宮鬥劇《如懿傳》中，富察皇后將宮女蓮心嫁給乾隆身邊的太監王欽，結為「對食」，沒想到王欽因為身體上的殘缺，性格變得愈發乖張變態，每到深夜就會嗑下禁藥「阿肌蘇丸」助興，不僅對蓮心百般凌辱，還膽大包天的調戲高貴妃。不過阿肌蘇丸究竟是何物，竟然連乾隆也愛不釋手？

根據《搜狐網》報導，富察皇后之所以將蓮心賜婚給王欽，是為了攏絡王欽，探聽聖意，沒想到卻將蓮心推入另一個地獄，每到深夜王欽就會嗑下阿肌蘇丸，對蓮心百般凌辱，不止咬她、用針扎她，還用各種物件加以虐待。

後來如懿利用王欽嗑春藥的習慣，令他吃下2粒阿肌蘇丸，失去心智的王欽開始滿臉通紅、眼神迷離，錯將高貴妃看作蓮心，打算對其做出不軌之事，後來被高貴妃告發乾隆處置，蓮心才得以擺脫王欽的魔爪。

不過阿肌蘇丸究竟有何功效，竟然讓人失去理智？事實上，阿肌蘇丸是古時候的一種春藥，與漢代的「慎血膠」、魏晉的「五石散」、唐代的「助情花」和宋明的「顫聲嬌」合稱宮廷「五寶」，不過阿肌蘇丸藥性較猛，服用一兩粒尚可，過多則會發狂。

清朝的王公貴族都會用來調情助興，後來因為康熙二皇子胤礽服用過量，導致縱慾過度，被廢除太子之位，阿肌蘇丸一度被禁，後來更成了宮廷禁藥。

阿肌蘇丸來自於西藏，藥性兇猛，若服用得宜則能以毒攻毒，救人一命；反之則可能致命。然而阿肌蘇丸除了被當作春藥之外，還有助長壽，乾隆晚年也對阿肌蘇丸愛不釋手，都靠它來健脾滋腎，因此成了史上最長壽的皇帝，享壽88歲。