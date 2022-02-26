明太祖朱元璋出身農家，靠著一群良臣輔佐，讓他成為第一個平民皇帝，但建立王朝後，底下的臣子各個有功勞，也讓朱元璋擔心有人覬覦王位，其中最主要的謀士就是「劉伯溫」，每當朱元璋想方設法除掉他時，劉伯溫總是能靠智慧化險為夷。

根據《新浪新聞》報導，朱元璋雖然出身平民，但卻善於用人才，武方面有徐達、常遇春等猛將，而文則是劉伯溫、徐善長等智囊，在1359年，劉伯溫上書朱元璋陳述「時務十八策」，對當時的情勢進行分析，並採取「圍點打援，各個擊破」戰略，先後擊敗陳友諒、張士誠等其他諸侯軍閥，順利統一南方，之後北伐滅元建明。

至正二十七年（1368）朱元璋建立明朝，坐上皇位後開始論功行賞，另一方面也擔心他們造反，其中開國元勛之一「劉伯溫」最令他不放心，因為劉伯溫神機妙算，博通經史，尤其精於天文，民間還流傳「三分天下諸葛亮，一統江山劉伯溫；前朝軍師諸葛亮，後朝軍師劉伯溫」的說法，可見劉伯溫足智多謀。

當時宮中還分為李善長為領袖的淮西派，以及劉伯溫為首的浙東派，兩派之間明爭暗鬥，自從劉伯溫殺了李善長的親信李彬後，他們之間嫌隙加劇，而李善長退休回老家後，推薦胡惟庸繼任，他也成為朱元璋的宰相，為了鞏固勢力，而且劉伯溫在民間聲望高，又是李善長的死對頭，因此開始想辦法欲除掉劉伯溫。

胡惟庸多次向朱元璋進諫讒言誣陷劉伯溫，某次上朝朱元璋準備興師問罪，劉伯溫又正好遲到，朱元璋便借題發揮，問劉伯溫遲到的原因，豈料對方卻表示，由於他有一個字不會寫，因此耽誤了時間，這也讓朱元璋相當好奇，學識淵博的劉伯溫竟然有不會寫的字，便詢問是哪個字，而劉伯溫則說「區區赦字耳！」。

朱元璋這時便拿筆寫下「赦」，又命人遞給劉伯溫看，豈料他看了以後當即扣頭，並說著「謝陛下赦免臣之罪過」，這時朱元璋才反應過來，驚覺自己被反將一軍，在眾臣面前也不好再多說什麼，因此作罷，讓劉伯溫得以逃過一劫。不過洪武八年，劉伯溫感染風寒生病，胡惟庸被朱元璋派去探視，並安排太醫診治，豈料劉伯溫沒多久就喪命，朱元璋事後指是胡惟庸毒殺所致，但真相為何不得而知。