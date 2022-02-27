不只房客害怕遇到惡房東，不少房東也十分害怕不愛乾淨的惡房客！大陸一名房東聯繫房客時，意外發現自己被封鎖，到現場查看後才驚覺已經「人去房空」，現場還留下上百瓶尿瓶，房東拉著妻子、朋友，花了4、5個小時才將房間打掃乾淨。

綜合陸媒報導，本月17日，江蘇蘇州一名張姓房東聯絡房客到社區做核酸檢測，發現其中一名20多歲的男房客將他封鎖，於是委託朋友到租屋處查看，未料到現場後朋友竟傳給他一張雜亂不堪的房間照片。從畫面中可以看到，房間的地上、床上、桌子上全都堆滿餐點紙盒和寶特瓶，而瓶子內裝的黃色液體不是飲料，而是尿液。

當天下午，張先生和妻子一起來到租屋處，「一打開房門，味道就特別重，有一些瓶子的蓋子都沒蓋，被子也是破的，不知道他平時是怎麼睡的」，不過張先生表示，他和這名房客沒有經濟或押金糾紛，認為這一切都只是房客不愛衛生所造成。

只不過租屋處還有其他房客居住，之前張先生就曾多次接到投訴，稱這名20多歲的房客只要上完廁所，或是走過的地方都會留有黑色的痕跡，只是每次他進行溝通後，對方都答應會好好改善、解決。

最後張先生和妻子、朋友打掃4、5個小時，才終於把房間整理乾淨，「沒蓋子的尿瓶差不多有50瓶，我們一瓶一瓶倒掉後才扔空瓶，還有50多瓶蓋了蓋子的，被丟在床下」，打掃完後，他們把房間的門窗全打開通風，之後會先換新床墊再出租。