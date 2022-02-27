在古代不少人歷經「十年寒窗苦讀」，只為了靠科舉翻身、光耀門楣，不過應試競爭激烈，就算很會讀書，也不一定能順利當官，為了解決這個問題，在清朝出現一種替多次落榜的舉人而訂定的制度「大挑」，只要顏值夠高、身材夠好，就有機會擺脫平民百姓的身分，當上官員。

根據《梨視頻》報導，科舉制度是平民百姓翻身當官的唯一機會，然而舉人人數眾多，想中進士更是難上加難，為了讓更多優秀的人才能夠當官、一展長才，在清朝舊制當中，已考三科會試但未中進士的舉人可挑選授任知縣，選任地方教職者則不受會試次數限制，但礙於舉人人數太多，能得詮選者不到十分之一，雍正年間甚至有舉人被拖延30年仍未補官。

對此，朝臣多次奏議，希望能有疏通舉人仕途的方法，於是在乾隆17年，朝廷便制定一項特殊的制度「大挑」，在每次會試後舉辦，只要是三科未中的舉人，就會由吏部依照外型和應對能力挑選，一等以知縣補用，二等以教職補用。

而吏部對於外型的挑選標準，據傳是根據「同田貫日氣甲由申」這8字訣，其中「同」為長方臉型、「田」為方形臉、「貫」為頭大、身長、腿直，「日」則為身材勻稱；而這8字訣又被分為3個等級，同、田、貫為一等，日為二等，剩餘4字則全數淘汰。