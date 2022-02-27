近日一名導遊在南非克魯格國家公園目睹罕見畫面，一頭公獅為了竊取野豹的獵物，竟挑戰自己不拿手的事情、奮力爬樹，沒想到屋漏偏逢連夜雨，雖然成功扯下獵物，牠卻狼狽摔落地面，還被同伴搶食，最後只好無奈和對方共享自己得來不易的食物。

公獅最終和同伴共享黑斑羚，吃飽後還到樹蔭下休息。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段影片，由30歲嚮導班傑明（Benjamin Scheepers）在克魯格國家公園（Kruger National Park）所拍攝，當時他和遊客們正在享受早晨咖啡，突然發現不遠處有禿鷹盤旋，於是一行人開車前往現場查看，起初他們沒有任何收穫，但不久後就有一頭公獅出現、四處嗅探，似乎正在尋找獵物。

接著這頭公獅一路小跑，並爬上一棵大樹，上面藏有野豹捕捉到的黑斑羚，從畫面中可以看到，公獅十分艱辛地站在樹幹上，試圖用嘴將黑斑羚扯下來，僵持了好一陣子，才終於把獵物搶到手，但下秒就因為重心不穩，整個身體逐漸下滑，儘管牠已經用爪子緊緊抓住樹幹，最後還是狼狽摔落地面。

沒想到這時竟有另一頭公獅衝了出來，要和牠搶奪好不容易到手的獵物，雙方隨即展開一場「拔河賽」，但過沒多久牠們就決定各退一步，一起享用美味的黑斑羚，飽餐一頓之後還到樹蔭下小睡一會兒。

班傑明表示，黑斑羚原本的主人野豹一直沒有回到這裡，「這是幸運的，因為野豹的優勢就是將獵物藏在高處，避免競爭對手竊取獵物」，而且以正常情況來說，由於獅子的體型和體重限制，牠們天生就不擅長爬樹，「這又是一個大自然不遵循經驗法則的驚人案例」。