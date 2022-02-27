古代封建社會，當權者為了維持社會秩序，會推出一系列酷刑懲治罪犯，過去就有一種刑罰名叫「一丈紅」，是後宮專門責罰犯錯嬪妃的刑罰，受刑部位主要是腰部以下，也就是打屁股，雖然不會真的打死人，但卻常讓女性羞愧而死。

根據《搜狐網》報導，「一丈紅」名字好聽，但是卻相當殘忍，雖然跟打板子有共同之處，專挑屁股打，不過一丈紅卻是要把受刑者打到血肉模糊才可以停止，從遠處看，受刑嬪妃的患部一片鮮紅，場面血腥，才被取名為一丈紅。

被處以一丈紅的嬪妃雖然不會致死，但是這樣的刑罰不僅僅是身體上的痛苦，對於受刑者來說更是莫大的恥辱，許多嬪妃受了一丈紅的刑罰後都會選擇自我了結。

原因在於，受刑後的皮膚血肉模糊，就算痊癒也會留下醜陋的疤痕，幾乎不可能會被皇帝所寵幸，等同在宮中失去了競爭力。

其次是，古代女性身體嬌弱，一丈紅專打下半身，往往會造成不孕、骨折等後遺症，一旦成了殘疾，基本上就逃脫不了老死冷宮的結局。

再者，古代觀念保守，身為嬪妃卻在大庭廣眾之下被脫褲毆打，對她們來說是極為羞恥的一件事，因此多半會想不開而不久於人世。