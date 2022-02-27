澳洲一名喜歡收藏武士刀的律師，4年前在網路上購買一把製作精美的武士刀，讓他對於這把刀的來歷感到懷疑，於是開始著手調查，未料發現這把刀竟是失蹤77年、供奉於鹿兒島神宮的國寶「無銘則重」。

根據《NHK》報導，66歲律師布魯克斯是一名武士刀愛好者，個人收藏多達近50把，4年前他在網路上一眼看中一把武士刀，並以5300多美元（約新台幣15萬）的價錢，將刀具從一名美國紐約男性的手裡買下，不過親自收到以後，他卻驚覺這把刀的刀況和刀紋都過於出色，讓他相當懷疑其來歷。

隨後布魯克斯展開調查，發現這把刀的刃長、刀鐔的設計以及刀銘都與「無銘則重」一樣，刀鞘上還有一張字跡模糊，依稀可以看到寫有「…島神宮」的標籤，於是他主動聯繫鹿兒島神宮，證實標籤上的編號和神宮內的記錄相同，確定這把刀就是失蹤已久的「無銘則重」。

報導指出，「無銘則重」在二戰前就被日本政府指定為國寶級刀具，但二戰結束後，這把刀具被美國盟軍最高司令官總司令部（GHQ）接收，從此便下落不明，至今已失蹤77年。對此布魯克斯表示，希望能在有生之年繼續持有「無銘則重」，等到他過世之後，願意將刀具歸還給鹿兒島神宮，也期待有一天能親自造訪神宮。

據日本文化廳統計，截至2021年3月，日本下落不明的重要文物共有142件，其中72件都是刀劍，而這些刀劍失蹤的一部份原因，就是GHQ在戰後為了解除日本武裝，在各地徵收刀劍，導致許多名刀從此不知去向。