許多人對於迷你可愛的生物沒有抵抗力，日前澳洲就有一名女子分享了去海邊玩的影片，只見他從海裡撿起了一隻迷你章魚，捧在手心上賞玩，沒想到影片曝光後不少網友急忙大喊「快扔回去！」原來這隻外型鮮豔的迷你章魚看似無害，其實是帶有劇毒的藍圈章魚，是世界上毒性最猛烈的物種之一。

根據《unilad》報導，澳洲網友日前在抖音（TikTok）帳號「@katapillah」上傳一段影片，畫面中可見，當時他從淺灘中撈起一個色彩鮮豔且十分迷你的小章魚，背景音樂還搭配節奏歡快的《小美人魚》主題曲《Under the Sea》。

沒想到影片曝光後，不少眼尖網友發現原PO手上的迷你章魚竟然是毒性兇猛的「藍圈章魚」，紛紛留言驚呼「你是在找死嗎？這是一隻藍圈章魚，趕快把牠扔回海裡！」、「你手上的東西，足以決定你還能不能活在這世上」、「你以後別買樂透了，因為你已經把你的運氣用完了」。

據悉，藍圈章魚是世界上毒性最猛烈的物種之一，雖然只有高爾夫球大小，但毒性遠遠高於眼鏡蛇，甚至足以在數分鐘內一次毒死26個成年人，截至目前為止並沒有任何血清可以解毒。

非營利環保組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）也曾警告，如果不慎被藍圈章魚咬到，會出現肌肉麻痹、癱瘓、噁心等症狀，最後導致呼吸中止；因此第一時間必須立即按住傷口，施以人工呼吸直到傷患能自行呼吸為止，成功撐過24小時的傷患，多半能夠完全康復。