現年75歲的以色列魔術師尤里蓋勒（Uri Geller），過去聲稱自己小時候曾被外星人傳授超能力，長年周遊世界各國表演，並多次警告外星人覬覦地球資源，近日他再度通靈，直指「外星軍隊已經悄悄來襲」，將對地球發動侵略。

根據《每日星報》報導，蓋勒過去曾多次警告，表示外星人覬覦地球資源，甚至可能在白宮降落，「科幻電影的場景很可能都會開始實現」，呼籲各國軍方準備應戰。沒想到近日他再次通靈，透露在4000光年以外的銀河系有一支外星軍隊，正朝著地球高速前進，「它們每小時釋放3次巨大的能量爆發，過去從未有過這樣的跡象，也顛覆以往科學家的觀察，無論是智商和科技都高出人類許多」。

天文科學界也證實，有一顆帶有強大磁場的不明恆星，正朝著地球高速前進，澳洲天文學家娜塔莎博士（Dr. Natasha Hurley Walker）推斷，這很可能是中子星（Neutron star）或白矮星（White Dwarf）的蹤跡，過去學術圈中，並沒有觀察過類似現象，但理論上是有可能存在的。

娜塔莎博士強調情況非常罕見，加上這顆不明恆星不斷在雷達中消失和出現，以現今的科學技術很難預測日後的走向，「且恆星距離地球僅有4000光年，就像在銀河系的後院中」。