乾隆是清朝第6位皇帝，在位時間長達64年，是歷史上實際掌權時間最長的皇帝，在影視作品中，經常能看見以他為原型的角色出現，乾隆本身還很喜歡收藏書畫，遇見欣賞的作品就會毫不手軟在上面蓋章，他擁有的印章共1800多枚，因此被後代戲稱為「蓋章魔人」。

根據《梨視頻》報導，乾隆是一名「收藏家皇帝」，擁有歷代許多藝術作品和奇珍異寶，不過他同時也有另外一個癖好，就是會在喜歡的詩文畫作上「蓋印章」，而且光蓋一個還不夠，非得把整張紙全都蓋滿才肯罷休。經過統計，乾隆留下的印章就多達1800枚左右，每個印章不但大小、形狀各異，上方刻的文字也不盡相同，漢、滿、蒙文皆有。

在乾隆的收藏當中，他的最愛就是王羲之的《快雪時晴帖》，為了表達對作品的喜愛，光蓋上滿滿的印章還不夠，乾隆不但在卷首寫下5首題詩，甚至要求臣子在上面題字、作畫，多達70處，更在作品上方寫下一個大大的「神」字，儘管這些文字和印章具有一定的歷史價值，但同時也破壞了原作品的藝術價值，讓專家們頭痛不已。

事實上在宋代以前，畫家完成作品後，很少會在畫作顯眼的位置題字，連落款都喜歡藏在隱蔽之處，直到宋朝時興起「鈐印」，發覺印章如果蓋得好，對於畫作能有加分效果，從此之後文人雅士一收到書畫作品就會蓋上印章，甚至還發展出「引首章」、「攔邊章」、「壓角章」、「攔腰章」等不同功能的印章。