日本一名女子離婚後，仍和前夫保持聯繫，甚至帶對方去老公任職的「女裝酒吧」捧場，沒想到前夫竟然對老公一見鍾情，還展開瘋狂追求，超離譜的故事被日本漫畫家畫成4格漫畫，引爆網友熱議。

日本女子Aarin上月底透露，自己之前曾經有過一段婚姻，但是離婚後仍和前夫保持聯繫，後來結識了在女裝酒吧工作的新男友，Aarin找來前夫一起去捧場，沒想到前夫竟然當場愛上了女裝打扮的男友，更成為了酒吧的常客，即便從他家到酒吧來回需要60公里的車程，他還是堅持以一週三次的頻率去酒吧消費，還為Aarin男友開香檳，更出手闊綽的送他衣服和化妝品等，甚至帶出場多次共遊。

就算Aarin和男友步入禮堂，前夫依舊沒有停止他的熱愛，3人還一起去過兩次旅行。Aarin表示，老公只把前夫當作客人，也認為前夫對老公的喜歡是出自於「喜歡偶像」的那種欣賞，只是3人的關係一時間難以說清楚。後來老公實在受不了Aarin前夫的糾纏，才徹底斷絕往來，結束這段荒腔走板的三角關係。

由於3人的關係太過奇特，成了日本漫畫家茅原クレセ筆下的素材，並畫成4格漫畫，在網路上瘋傳。消息曝光後網友紛紛留言直呼「等等，訊息量太大，完全來不及接收」、「男上加男」、「男人騷起來真的沒女人什麼事」、「我感覺我懂了什麼，又好像沒有搞懂」、「最謎的是，原PO居然帶前夫去見現任丈夫（而且還是女裝）」。