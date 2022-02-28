現代不少人會養寵物來陪伴自己，雖然毛小孩偶爾會做出讓飼主哭笑不得的行為，但相處的時光仍十分幸福快樂。外國一名男子最近因為聽不到鬧鐘聲，導致天天睡過頭遲到，還被上司批評，未料在一次機緣巧合之下，男子才終於驚覺，原來自己的鬧鐘是被愛犬關掉的。

根據《The Dodo》報導，外國男子利馬（Alexandre Lima）最近每天都睡過頭，導致上班經常遲到，但奇怪的是，他明明前一晚確認過自己有設定鬧鐘，不過早上好像都沒聽到鬧鐘響的聲音，原本還以為是自己在半夢半醒的時候，無意識地把鬧鐘關掉，沒想到幾天過後，他就抓到這起「神秘鬧鐘事件」的幕後黑手。

在遲到長達一個禮拜之後，利馬比預定時間還要早起床，發現愛犬朵莉（Dory）詭異地趴在手機上，當鬧鐘準時響起，牠就快速坐起身，伸出舌頭在螢幕上舔2下，成功將鬧鐘關掉，而利馬也終於意識到，原來害自己一直遲到的「兇手」就是朵莉。

利馬和妻子對此都感到驚訝不已，他將朵莉的「犯案過程」拍攝下來，傳給上司看，證明自己不是故意遲到，上司看完後也覺得十分搞笑。利馬推測，朵莉可能知道鬧鐘響起，就表示主人得出門上班，所以只要不讓鬧鐘響，就可以和主人多相處一會兒。

儘管朵莉行為背後的理由十分感人，但利馬還是得改善遲到的狀況，他表示之後一定會記得把手機放到高一點的位置，防止類似的事情再度發生。