澳洲一名14歲少年近日到海邊玩水，沒想到起身要上岸時，竟遭到數條詭異觸手緊緊纏繞，他立刻痛苦地發出呻吟聲，並在不久後昏迷，附近遊客見狀都嚇壞了，紛紛上前幫忙，然而這名少年在送醫急救後，仍不幸死亡。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在艾米奧海灘（Eimeo Beach），本月26日下午，一名14歲少年在海中玩水，正準備要起身時，手臂和大腿突然被長約2公尺的觸手緊緊纏住，他跌跌撞撞地爬上岸，隨後發出痛苦的呻吟，不久後便失去意識。

目擊者柯比（Kirby Dash）透露，當時她正在海灘上慶祝母親的生日，突然瞥見這名少年離開海水，臉上還帶著看不懂的表情，直到發現他身上的觸手後，柯比才明白少年正在求救，於是迅速上前幫忙，附近的家長見狀也嚇一大跳，立刻尖叫著要孩子們離開水面。

海灘救生員和一群年輕人上前替少年急救，一旁還有遊客幫忙遞毛巾和水，為了去除少年身上的觸手，足足澆了30公升的醋，但情況並未好轉，少年依舊維持昏迷狀態，儘管將他送醫急救，少年還是在1個小時後不幸離世。

據報導稱，攻擊少年的水母為「箱型水母（Box Jellyfish）」，這是自2006年以來，第3例箱型水母致死事件。箱型水母被認為是世界上最致命的水母，也是世界上最毒的動物之一，其毒液含有劇毒，可以在短短幾分鐘之內致人死亡。