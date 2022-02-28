古代帝王為了拓展領土，不惜發動戰爭、掠取資源，而軍隊是一個國家和民族賴以生存的保障，只有實力強勁的軍隊才能保證王朝的穩定。在那個戰亂的時代，人口數多寡，被視為古代國力的象徵，女人作為唯一繁衍的工具，就跟黃金、糧食一樣屬於重要的戰略資源，而曹操為了鼓勵士氣，竟然強徵全國寡婦，送給前線戰將，一時之間民怨四起。

根據陸網報導，由於戰亂頻仍，人口稀少，曹操為了鼓舞士氣，隨即下令地方官，將全國各地的寡婦全部集中，並許配給前線戰將和士兵作為妻妾，繁衍後代。然而各郡的太守為了求表現，就想盡辦法徵集更多的寡婦，即便有些寡婦已經再婚，他們照樣將人家拆散。

當時曹操的謀臣杜畿相當反對這項命令，但也只能遵守朝廷法令，不過他只徵集那些真正的寡婦，因此每年送的都很少。後來杜畿升官，原本的職位由趙儼遞補，後續送的寡婦就多了起來，魏文帝曹丕氣得責罵杜畿，「以前你送得那麼少，我還以為河東沒有寡婦。現在為什麼又多了起來？」杜畿正顏厲色回答，「我以前徵集的寡婦，都是死人妻，現在趙儼徵集的都是活人妻！」語畢，曹丕和眾人一聽，臉色大變。

正因為許多地方官邀功請賞，強行將人妻送給前線戰將和士兵，害得不少家庭骨肉分離，甚至還有不肖官員乘機大量掠奪有夫之婦和未婚女子為妾，一時之間民怨沸騰，眾人也把這筆帳全算在曹操頭上，怒斥他是「奸雄」。