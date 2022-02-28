印度一名男子日前因為腹痛、便祕到醫院就診，未料照X光時，竟在他的腸道中發現一個玻璃杯，而且模樣相當完整，讓醫生震驚不已，手術過後順利將玻璃杯取出，不過這名男子堅稱，自己是在喝茶時不小心連杯子也一起吞下肚，但醫生並不相信他的說法。

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Huh, @Doc_Wolverine, usually they say it "accidentally" went the other direction... — Gildedtongue (@gildedtongue) February 24, 2022

根據《LADbible》報導，居住在比哈爾邦的55歲男子，近日因為腹痛、便祕而到醫院求診，醫生先替他進行超音波和X光片檢查，未料竟在他的腹部發現一個中等大小、呈圓柱體的異物，仔細觀察後才驚覺，造成男子肚子不舒服的罪魁禍首，竟是一個「玻璃杯」。

一開始醫生試圖透過內視鏡手術將玻璃杯取出，但杯子實在太大，又是玻璃材質，一不小心就可能使它在體內破裂，因此這個方案以失敗告吹，最終不得不選擇剖腹手術，才順利把玻璃杯從男子的體內移出。

男子在問診時曾尷尬透露，自己是在喝茶的時候，不小心將整個玻璃杯一起吞下肚，但醫生並不相信這個說法，因為食道非常窄小，玻璃杯根本不可能通過，「玻璃杯是如何進入患者身體裡的，至今還是一個謎」。

事實上，過去也有不少人們吞食異物的案例，去年8月，柯索沃一名男子就曾吞下一支「Nokia 3310」手機，並且因為腹痛而就醫，最終醫生耗費約2小時，先在男子體內將手機分成3個部分，再一個一個夾出來，最後順利結束手術，男子沒有生命危險，也沒有出現任何併發症。