拿破崙在法國大革命末期和法國大革命戰爭中達到權力巔峰，在歐洲大陸建立霸權，被後人譽為世界軍事史上最優秀的軍事家之一，不過卻在1812年入侵俄國時失利，此後兵敗如山倒，而坊間流傳，讓他打輸滑鐵盧戰役的真正原因，源自於他屁股上的痔瘡。

英國《拿破崙的痔瘡》一書的作者梅森，在書中提到，拿破崙因便祕引發痔瘡，痛得拿破崙沒辦法騎馬前往前線指揮作戰，而當時最流行的療法是用水蛭吸痔瘡的血，從而減輕病人的痛苦，無奈在滑鐵盧大戰的前2天，醫師將水蛭弄丟了，為了緩解他的病情，醫師給拿破崙服用了過多的鴉片酊來止痛，為此耽誤了軍機，並且吞了敗仗。

事實上，誘發痔瘡的原因很多，當直腸下端與肛門口位置的血管腫脹及靜脈發炎，就會形成靜脈曲張，靜脈曲張久了就會造成周邊黏膜組織鬆弛變化及正常血管變壞，讓痔瘡更加惡化。

由於連年征戰，拿破崙長期在戰場上騎馬馳騁，久坐、高壓的緊張環境，讓他的腸胃蠕動減緩，腸胃道機能不好，並且患有便秘；再者，因為騎馬，所以拿破崙的身體重心全部壓在臀部，加上當時法國上流社會流行穿著緊身褲，種種原因讓拿破崙的病症越發嚴重，最終導致痔瘡復發以致肛裂。

滑鐵盧戰役兵敗後，法國退出爭霸歐洲的舞台，拿破崙被流放到聖赫倫那島，在英國軟禁之下度過生命的最後6年，屍檢報告顯示他死於胃癌。