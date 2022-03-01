許多傳統的亞洲家庭，都不喜歡兒女過早談戀愛，甚至會強行拆散，希望兒女能夠好好讀書。大陸一對情侶在10年前被女方父母拆散，還逼女兒轉學、遠離男方，未料10年後2人竟又重新在一起，並步入禮堂；女方父親在婚禮致詞時，懊悔地向女兒、女婿道歉，感動的場景讓網友全都紅了眼眶。

根據《濟南時報》報導，江西南昌一對情侶於近日舉行婚禮，父親致詞時透露，自己曾在10年前把他們強行拆散，甚至在高二的時候刻意讓女兒轉學，只為了讓他們不要再有過多的接觸，「沒想到十年之後，你們站在這裡，我無比震撼、無比開心，我佩服你，是爸爸以小人之心度君子之腹了」。

新娘聽到父親真誠的致詞，感動地流下眼淚，隨後也轉過頭觀察新郎的反應，只見他面帶微笑，專注地聽著岳父講話，當對方向他們道歉時，新郎還微微搖頭，要岳父別將陳年往事放在心上。

影片曝光後不少網友都為之動容，紛紛留言：「有緣分的人終究會在一起的，爸爸在這樣的場合認錯也是令人動容」、「爸爸讓他們分開是因為愛，如今的致辭也是滿滿的愛」、「讓我想到一句話，一切都是最好的安排」、「婚姻才是考驗的開端，希望你們能好好走下去」、「每個父親都希望將女兒的手交付到可以信任的人手中，而這十年就是最好的證明」。