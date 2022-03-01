龍袍是皇帝的專屬服飾，不但象徵天子的威嚴，也代表國家的整體形象，因此歷代大多數皇帝都對龍袍的製作十分重視，不惜砸下重金建立專業的龍袍製作部門，但這麼珍貴且奢華的服飾到底該如何清洗呢？

根據《鳳凰新聞》報導，龍袍的製作相當精美，選用的材料也十分珍貴和脆弱，像是金絲、珍珠、孔雀羽毛等，為了避免碰到水會變形、損毀，所以乾脆不洗。而且龍袍很沉重，穿起來也比較麻煩，因此皇帝不會無時無刻都將龍袍穿在身上，平時基本上都穿著方便活動的便服，打獵時也有專屬的獵衣，只有在重大場合才會穿上龍袍，所以想要弄髒並不容易。

除此之外，宮中還投入大量人力製作龍袍，據說在清朝，內務府裡光是製作皇帝衣服的部門，就有超過2000人負責，生產出來的龍袍數量自然十分可觀，很多時候衣服都還來不及弄髒，就已經換一件新的穿了，根本不需要擔心清洗的問題。

但如果正好遇到比較節儉的皇帝，或是特別鍾情於某件龍袍的皇帝時，衣服還是有可能沾染汗味、變臭，這又該如何處理呢？太監會點燃香薰，用其香味來蓋掉異味，或是將龍袍拿到有香味的花房晾曬2、3天，如果這些做法都還不能消除異味，只能直接丟棄龍袍，不會浪費心力清洗。