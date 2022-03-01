近日一張照片在網路上瘋傳，貓熊寶寶遭2名身穿貓熊裝的人類包圍，還將牠抓到腿上，貓熊寶寶似乎受到不小的驚嚇，露出害怕且無助的表情，讓網友們看到都笑翻了，紛紛直呼這個畫面可愛又有趣。

這名網友將照片分享在「爆廢公社」，從畫面中可以看到，有2名身穿「貓熊裝」的詭異人類將可愛的貓熊寶寶包圍，並放在其中一人的腿上，似乎正在替牠檢查身體，而貓熊寶寶則面露驚恐，眼神裡寫滿了無助，卻連動都不敢動，只能乖乖任由人類操控。

網友們看到照片全都笑翻了，紛紛留言：「懷疑人生的眼神」、「寶寶害怕，但寶寶不說」、「貓熊：這一定是外星人，我害怕極了」、「確認過眼神，你們究竟是什麼人？」、「工讀生快給我出來！」、「媽媽，這裡有2隻怪貓熊…」、「好可憐喔，嚇死寶寶了」。

事實上這組照片拍攝於2016年，根據《新華社》報導，當時大陸大熊貓保護研究中心首創了貓熊幼崽與人的偽裝隔離法，並在核桃坪野化訓練基地實行，只見每個飼育員都穿上貓熊偽裝服，和真正的貓熊媽媽一起在園區內照顧幼崽們的生活起居，同時也訓練牠們在野外生存的能力。報導中還說明，因為這些貓熊將來都會被野放，為了不讓牠們對人類和人工飼養環境產生依賴，才會想出這種辦法。