大部分人都擁有一夜致富的夢想，但這種幸運的事情只會發生在極少數的人身上。美國一名男子在2019年買刮刮樂中了1000萬美金（約新台幣2.8億）頭獎，沒想到不到3年的時間，他竟再度刮中1000萬美金，讓他興奮直呼：「我還沒把上次的獎金花完耶！」。

根據《鏡報》報導，來自紐約的男子胡安（Juan Hernandez）在2019年時買刮刮樂中了1000萬美金頭獎，當時他將一部分的錢拿去還清房貸，其餘的則留下來慢慢花；未料近日他再度刮中1000萬美金頭獎，讓他相當驚喜，開完笑地說道：「我還沒把上次的獎金花完耶！」。

根據紐約彩券的數據顯示，在刮刮樂中贏得頭獎的機率是3千5百21萬600分之一，在短短3年內連續中2次頭獎的機率更是微乎其微，因此不少人都笑稱胡安是「世界上最幸運的人」，在經歷了第2次好運後，胡安透露他會將大部分的錢都捐出去，幫助那些處於困境中的人。

不過並不是每個人贏得頭獎後，都能夠清楚知道該如何運用、保存這筆鉅款，對此，美國億萬富豪馬克庫班（Mark Cuban）建議不要投資，人們不會因為變有錢而變成投資高手，「你可以把錢放在銀行裡，一輩子過著舒適的生活，知道自己不會賠錢，你可以睡得更好、更安心」。