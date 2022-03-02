大陸吉林省各地被白雪覆蓋，動物若是在外流浪，幾乎是難逃一死。先前有一名民眾外出時，發現路邊有2隻小狗依偎在一起，因此便上前查看，才發現牠們已凍死，讓她看了非常難過，而現場畫面曝光後，在網路上引發討論。

吉林省吉林市一名網友@jiwang日前外出時，發現路邊某處角落有2隻小狗，分別是一隻白的和黑的，躺在地上一動也不動，因此便上前查看，才發現牠們早已凍死，2隻小狗蜷縮在一起，似乎是在凍死前靠著彼此的餘溫相互取暖，讓原po看了非常難過，並將畫面分享至抖音。

原po受訪時提到，「當時還下著雪，2隻小狗依偎在那塊兒，當時看了特別難受，不知道牠們死了幾天了」，不少網友也心疼的提到，「我真的好難過，牠們凍死太可憐了，請不要再棄養寵物」、「願牠們在天堂沒有寒冷與飢餓」、「一看就是剛被棄養的，一般在野外流浪的野狗，會知道在哪裡過冬」。

而在俄羅斯西伯利亞地區也曾發生過類似事件，當地一名動物義工葉梅利亞諾沃（Yemelyanovo），在雪地裡看到一隻流浪狗媽媽蜷縮在一塊，懷裡窩著7隻幼犬，經檢查後發現，狗媽媽不敵攝氏零下20度低溫而被凍死，但在死前牠仍試圖用體溫保護孩子，讓人看了非常難過。