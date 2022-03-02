世界上真的有人魚嗎？日本岡山縣一間寺廟近日曝光人魚木乃伊，根據寺內文獻記載，它是被江戶時代一名漁民出海時捕撈到的，距今已有300年歷史，人魚木乃伊受到日本媒體關注，專家也決定進行研究，透過現代科技了解人魚木乃伊的真面目。

300年前的人魚木乃伊曝光後，專家們開始進行研究，完整結果將於今年9月出爐。(影片來源/YouTube/FNNプライムオンライン)

綜合日媒報導，岡山縣淺口市的圓珠院（円珠院）近日曝光寺內收藏300年的木乃伊，只見它頭部長有牙齒，手上還有爪子，下身則有鱗片與尾巴，總長約30公分，看起來像是傳說中的美人魚，住持柆田宏善表示，這個生物在日本江戶時代元文年間（西元1736至1741年）被漁民捕獲，之後多次易主，最終被收藏於圓珠院。

人魚標本在當地展示數十年後，便被放入倉庫裡保存，逐漸被民眾遺忘，岡山民俗學會（Okayama Folklore Society）的木下浩（Hiroshi Kinoshita）先前在研究日本著名自然歷史學家佐藤清明（Kiyoaki Sato）的作品時，意外發現有關這一尊神秘生物的紀錄，進而追蹤它的藏放處，它才得以展現在世人面前，但其真面目仍是謎團。

當地生物學家、民俗學家對此都非常好奇，目前交由倉敷藝術科學大學的生命科學教授武光浩史研究，於2月4日進行電腦斷層掃描，初步報告將於3月中旬出爐，直到9月才會有更完整的資料。圓珠院對此表示，會同意將木乃伊拿出來做研究，一方面也是想搞清楚此為何種生物，並了解該用什麼方法保存它才不易受損。