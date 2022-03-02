為了規範人們的行為，不管古代還是現代都會制定一套法規，只是有一些現代看來很普通的行為，在古代居然是十分嚴重的罪，甚至還要接受懲罰，像是隋朝考生落榜竟要被罰喝一升墨汁，在宋朝想買房還得給親友、鄰居簽過名才可以。

根據《梨視頻》報導，在古代有許多現代人看起來十分奇葩的法律，像是秦律便明載「成年男丁無故號啕者，送官府」，在秦朝連拍馬屁、罵政府也都是犯罪行為，替政府「歌功頌德」也會受到懲罰，此外在大街上亂丟垃圾不但違法，還得接受黔面，也就是必須在臉上刺青。

不過秦朝法律雖然嚴格，但並不代表違法了就一定會受罰，當時判斷一個人承擔刑事責任的標準，不是年齡而是身高，規定男6尺5寸（約152公分）、女6尺2吋（約145公分）以下的人，都不需要接受刑事懲罰。

到了漢朝，若是約了3人以上的朋友到家裡喝酒聊天，也是犯法行為，《漢律》中就有記載：「三人以上無故飲酒，罰金四兩」，此外牛是當時的重點保護動物，若是用牛肉宴客等於犯了大忌。而開創科舉考試的隋朝，也有不少奇葩法律，例如考試落榜的考生得喝一升墨汁，考卷上的字跡太醜也會受到同樣處罰。

在唐朝，由於皇帝姓李，所以下令禁食鯉魚；宋朝則是賣房子時，必須先給親友、左鄰右舍簽名同意，才有權將自己的房子賣給其他人；元朝還明令守寡的婦女不能改嫁。