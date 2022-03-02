狗狗是人類最忠誠的夥伴！大陸一名飼主因病過世後，牠養的狗狗從早到晚都守在床邊，連續3天3夜不吃不喝，就算累到不小心打瞌睡，撞到地板後又會馬上爬起來坐好，無論如何都不離開，讓其他家人都感動不已。

綜合陸媒報導，湖南懷化一名老翁日前因病離世，鄰居李先生隔天到老翁家幫忙時，看見他飼養的寵物犬靜靜地坐在床旁邊，到了晚上還一直守在原地，大家看了於心不忍，想把牠帶到其他地方休息，但硬拖出去才沒多久，牠又會自己跑進房內，坐回原本的地方。

老翁的家人也透露，狗狗從老翁生病臥床開始，就一直守候在他的床旁邊，從沒離開過，也不太願意吃東西，如今已經守了3天3夜，過程中好幾次都累到不小心睡著，整個身體倒下、撞到地板，但狗狗被嚇醒後又會恢復原本的姿勢，繼續坐在同一個地方守候老翁。

李先生說，老翁養這隻狗已有10年左右，由於其他年輕人都會到外地工作，基本上家裡就只有老翁和狗狗相依為命，因此1人1狗的感情十分要好。老翁的家人見到牠這麼忠心的模樣非常感動，承諾會好好照顧狗狗，一直到牠老死為止，絕對不會輕易賣掉或是拋棄牠。