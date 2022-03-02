古代后宮嬪妃之間的競爭激烈，為了得到皇帝的寵愛，使盡各種手段，其中就包含了「母憑子貴」。不過在北宋期間，皇后劉娥因為無法生育，竟找來尼姑李氏「借腹生子」，誕下千古明君宋仁宗，也在歷史上留下一段傳奇性的故事。

根據《百度新聞》報導，李氏出生於普通地方官員家庭，不過年幼時父母去世，為了尋找一處容身之地，只好到當地的寺廟當尼姑，由於李氏長相貌美，不久後就遇到了改變她一生的貴人劉娥，也就是後來的章獻明肅皇后，她將李氏帶回宮中，跟在自己的身邊做侍女。

只不過劉娥當時還不是皇后，儘管受到宋真宗寵愛，立后一事仍被眾多大臣阻撓，於是劉娥想出了「借腹生子」的妙招，安排李氏伺候皇帝沐浴，當晚她便順理成章地被皇帝寵幸，並且很快就懷上龍種，生下一名健康的皇子，宋真宗對外聲稱是劉娥所生，將皇子取名為受益，而李氏還沒看到幾眼自己的兒子，他就已經被送到劉娥身邊。

事後劉娥母憑子貴，順利坐上皇后之位，李氏則被封為崇陽縣君，之後又因為誕下一女被封為才人，只不過這個皇女很早就夭折，李氏自認命薄無福，終其一生都未與兒子相認，直到李氏和劉娥都過世以後，宋仁宗趙受益才得知自己的親生母親是誰。

而宋仁宗在位期間勵志變革，北宋的經濟繁榮，在文化和軍事方面也有很大的成就，他性情寬厚、不奢華張揚，還能夠約束自己，因此備受歷史學家稱讚，並將他治理國家的這段期間稱為「仁宗盛治」。