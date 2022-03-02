蘇格蘭的斯凱島5年前出土巨型爬行動物的骨骼化石，古生物學家對此進行研究，近日公布結果，指此為侏羅紀時期的最大翼龍，時間可追溯至1.7億年前，由於翼龍的骨骼較脆弱，而此次發現的翼龍化石保存相當完好，讓古生物學家不禁表示，「牠完整到好像才剛死幾周而已」。

The world's largest Jurassic-era pterosaur has been unearthed in Scotland. The flying reptile is named Dearc sgiathanach and researchers say it lived roughly 170 million years ago https://t.co/dH8MDVNqSI pic.twitter.com/nWRKlKI1r7 — Reuters (@Reuters) February 23, 2022

根據《科學新聞》報導，愛丁堡大學地球科學系教授布魯薩特（Steve Brusatte），2017年帶領博士生前往蘇格蘭的斯凱島考察，其中一名學生佩妮（Amelia Penny）在海蝕平台發現巨型爬行動物的骨骼化石，他們進行5年的研究，證實此屬於翼龍物種，並命名為「Dearc sgiathanach」。

「Dearc sgiathanach」的翼展至少超過2.5公尺，甚至可能達3公尺以上，主要生活於1.7億年前，屬於早期翼龍類，布魯薩特教授提到，「此為目前人類已知侏羅紀時期最大的翼龍，該骨骼也告訴我們，翼龍比我們想像的還要大很多，早在白堊紀時期，牠們在地球上就佔有非常重要的角色」。

參與研究的博士生雅吉爾斯卡（Natalia Jagielska）提到，「以這種程度保存下來的翼龍極為罕見，通常出現於巴西和大陸較穩定的岩層，然而在蘇格蘭的海蝕平台上，竟出現如此保存完好的巨大翼龍化石，真的非常不可思議」，不僅如此，牠的頷上還長有鋒利牙齒，如今連琺瑯質都保存良好，似乎還閃閃發亮的。

布魯薩特教授進一步補充，將頭骨進行電腦掃描後，發現牠含有巨大的視葉（optic lobes），表示此種恐龍的視力非常好，「翼龍為了能夠飛行，因此與其他飛行動物一樣，演化出空心骨骼與極薄的骨壁，進而讓自己輕量化，這也使牠們的遺骸很脆弱，幾乎是難以保存，而此次發現的完整程度也讓我們驚嘆不已，這可能是自1800年代初期以來，在英國發現最完整的化石」。