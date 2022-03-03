印度北方邦近日一對新人結婚，豈料在進行花環交換儀式時，新郎不斷的整理頭飾，讓新娘覺得非常詭異，一問之下才知新郎是禿頭，讓她氣得當場昏倒，之後便取婚婚禮，儘管家人不斷勸說，但新娘心意已決，甚至怒批男方一家欺騙他們。

根據《印度時報》報導，居住在北方邦奧賴耶的新郎庫瑪爾（Ajay Kumar），日前跟著隊伍至埃塔瓦縣巴爾塔納（Bharthana）地區迎娶新娘，再抵達婚禮現場舉辦儀式，在進行交換花環的環節時，新娘注意到庫瑪爾不斷調整他的頭飾，而且動作非常小心翼翼。

新娘雖然覺得奇怪，但也沒有多慮，直到一名賓客告訴她，庫瑪爾其實是禿頭，頭上戴有假髮，新娘才向庫瑪爾求證，沒想到確認未來枕邊人竟是禿頭後，讓她氣得當場暈倒，事後清醒便取消婚禮，拒絕嫁給庫瑪爾，不管家人如何勸說也沒用。

新郎事後至烏斯拉哈爾警局（Usrahar Police Station）投訴新娘，而女方一家也到警局報案，指控新郎一家欺騙他們，目前案件仍在處理中。先前也曾發生過類似事件，印度馬霍巴（Mahoba）地區村莊有一對新人結婚，而新娘當眾要求新郎背出乘法表「2」的部分，豈料對方卻呆站在原地背不出來，新娘發現未來丈夫連最基礎的數學都不會，氣得當場宣布退婚並離開。