看古裝劇或歷史小說時，若有嬪妃犯錯或不受寵，就會被打入冷宮，但在各個朝代的宮殿裡，其實並沒有一個名為「冷宮」的建築，不過為何會有「打入冷宮」此說法呢？其實冷宮並沒有具體位置，后妃失寵被貶所居的地方就被稱作冷宮。

根據《梨視頻》報導，冷宮一詞最早出現於元朝，元代雜劇作家馬致遠在《漢宮秋》曾寫到，「眉頭一縱，計上心來，只把美人圖點上些破綻，到京師必定發入冷宮」，日後元代戲曲中也常出現「冷宮」等說法，例如元朝《抱妝盒》，「那一個劉娘娘占盡了寢殿百年歡，這一個李美人整受了冷宮中一世苦」。

明代小說家也繼續使用「冷宮」，例如宋元時期話本《武王伐紂平話》裡，當時的文人就猜測，早在商代的紂王宮殿裡，其實就有冷宮的存在，文中形容商紂王的王后姜氏被妲己陷害後，遭貶為貴妃並打入冷宮。而戲曲中提到的冷宮，其實並未指哪一座宮殿，而是泛指失寵嬪妃居住的地方。

收藏於南京博物院的乾隆時期的請安折曾記載，「諭王成：將皇后所有一切東西，在宮、在圓明園者，俱查明封貯，俟進宮請旨。再傳旨與潘鳳等：皇后瘋了！送到宮時在翊坤宮後殿養病，不許見一人，……屋裏只許跟去的兩個女子扶侍，也不許出門。」指乾隆認為繼皇后發瘋了，因此下旨送她至翊坤宮後殿養病，而且不可以見任何人和出門，此時翊坤宮就相當於冷宮。

而除了失寵被貶入冷宮外，後宮各個建築的位置與條件不同，也顯示出各宮主人的尊寵程度差別。以明清故宮為例，後宮居所分為東、西6宮，共12座，還有早期皇后住處的坤寧宮，即為「中宮」，此為明清兩代皇后的寢宮，因此坤寧宮在早期地位最顯赫，此外，靠近故宮中軸線和皇帝居所的寢宮，地位自然也較高。

不過雍正後，皇后幾乎不住坤寧宮，后妃主要住在東宮與西宮。而後寵的后妃通常能獨享一座宮院，階級較低或不受寵的嬪妃，則會被安排住在較偏僻的宮院，在明朝時期，最早被視為冷宮的就是「東宮的景陽宮」，明萬曆皇帝因臨幸慈聖皇太后的宮女王氏，意外生下明光宗，王氏雖得到「恭妃」的徽號但並未受寵，再者她身分低微，因此萬曆皇帝覺得很丟人，還安排王氏住入景陽宮，形同打入冷宮。

不過景陽宮到清代，被改為藏書的地方，因此也不在有嬪妃居住，不僅如此，每座宮院的設施也不同，例如長春宮條件比儲秀宮佳，因此慈禧太后剛入宮時，曾居住儲秀宮後殿，生下同治皇帝當了皇太后，才住進長春宮，此外，乾隆的皇后富察氏、皇貴妃高佳氏等也曾住過長春宮，但在明代它曾一度是冷宮，明熹宗朱由校的李成妃因得罪魏忠賢而被陷害，因此幽居此處，之後還被貶為宮女。