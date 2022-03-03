加拿大夫婦飼養的鬥牛犬近日生下一窩小狗，豈料他們馬上意識到不對勁，其中一隻小狗竟是綠色的，毛色與其他兄弟姊妹不一樣，隨後將小狗的模樣分享至臉書，意外獲得關注，為何唯獨牠是綠色的，專家也做出解釋。

根據《鏡報》報導，新斯科舍一對夫妻莫什（Trevor Mosher）和萊斯（Audra Rhys），養了一隻3歲大的鬥牛犬「弗雷亞」（Freya），近日愛犬分娩產下8隻小狗，但在看到最後一隻小狗時，夫妻倆都感到非常錯愕，因為正常胎兒被包裹在半透明薄膜，但牠卻被包裹在黑色的，起初他們以為是死胎，直到小狗發出聲音，夫妻倆才趕緊幫忙接生。

清理後才發現，所有小狗都與狗媽媽毛色相同，唯獨牠是綠色的，男主人莫什起初非常擔心小狗有健康問題，因此上網尋找答案，果真找到類似案例，義大利帕塔達（Pattada）一名農夫飼養的白色牧羊犬，在2020年時也曾生下一隻綠毛小狗，專家認為，小狗會呈現綠色，可能是接觸到狗媽媽子宮裡一種名為膽綠素（biliverdin）的色素，但顏色並非永久性，會隨時間而慢慢淡去。

主人最終將綠小狗取名為「Fiona」，與動畫電影《史瑞克》裡的女主角同名，不少專家認為，小狗生下來為綠色的機率約萬分之一，因此主人也非常開心的表示，很高興可以目擊這個罕見的一幕。