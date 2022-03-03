美國新澤西州一對夫妻日前至當地海鮮餐廳用餐，慶祝他們結婚34週年紀念日，期間丈夫在吃蛤蜊時，意外咬到一塊硬物，起初以為是自己的牙齒掉下來，趕緊吐出來查看，才發現竟是一顆珍珠，價值可能達數千美元，讓夫妻倆又驚又喜。

夫妻倆決定將珍珠鑲嵌到飾品裡當作紀念。(影片來源/YouTube/CBS Philly)

根據《獨立報》報導，麥克爾（Michael Spressler）先前與妻子瑪麗亞（Maria Spressler）到海鮮餐廳「Lobster House」用餐，在吃蛤蜊時竟咬到一塊硬物，當時他以為是自己的牙齒掉了，麥克爾回憶說「我當時吃了12顆蛤蜊，直到把這1顆拿起來時，發現它似乎比其他顆還要重，吃進嘴裡時，就感覺到嘴裡有東西」。

麥克爾吐出來查看後，發現他竟吃到一顆珍珠，長約0.88公分，報導指出，在蛤蜊、貽貝和牡蠣等發現珍珠極為罕見，機率僅1萬分之一，因此這一顆珍珠可能價值數千美元，但夫妻倆並不打算賣掉，瑪麗亞表示，「我想將它鑲嵌在飾品上，紀念我與丈夫這美好的一天，珍珠帶給我們回憶，對我們意義非凡」。

自1987年以來，夫妻倆就經常造訪該間海鮮餐廳，麥克爾通常喜歡點生鮮蛤蜊當開胃菜，沾檸檬、雞尾酒醬或辣醬一起食用，他提到「我這輩子吃過無數蛤蜊，第一次吃到珍珠」，餐廳店員莎拉（Sarah Stadnicar）對此表示，「我在這裡工作近10年，也是頭一次看到有人吃蛤蜊吃到珍珠」。