俄烏之戰開打後，兩國都有不少人傷亡，動物也難以倖免。日前推特流傳兩段影片，指兩名男子開車途中被槍殺，而他養的兩隻德國牧羊犬也遭到波及，其中一隻倒臥在車上，而車主受傷後趕緊逃到附近的水溝裡，另一隻愛犬也跟著他，但車主過不久就喪命，愛犬則是守著屍體不肯離開。

男子遭殺害的影片曝光後，在網路上引發討論。(影片來源/YouTube/Breaking News USA)

根據《紐約郵報》報導，推特近日流傳兩段影片，內容是兩名烏克蘭男子在小型貨車內遭到槍擊，其中一人不幸倒地，而車上似乎還載有狗，受到攻擊時不斷呻吟，另一段影片則可見，貨車上布滿彈孔，而車內一隻1隻德國牧羊犬已喪命，並倒臥在車上，現場滿目瘡痍，地上還有大片的血跡。

拍攝者之後在附近進行搜尋，才發現車主疑似跑到一旁的水溝躲藏，但最終仍因傷勢嚴重喪命，而他養的另一隻德國牧羊犬則守在旁邊，久久不肯離開，而且明顯受到很大的驚嚇，原PO表示，襲擊事件發生於烏克蘭的首都基輔，影片底下更指，這些喪命者與狗是遭俄羅斯士兵殺害，但目前仍不清楚影片來源為何，仍待釐清。

Russian soldiers open fire on Ukrainian civilians and their dogs.

Sensitive footage, be cautious.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/FOuTjwxo4w — Eddy (@rblx_eddy) March 1, 2022

不少網友心疼的表示，「希望不要再有戰爭」、「那隻狗可能知道主人已經過世，但還是捨不得離開」、「看到狗依舊和死去的主人躺在一起，讓人看了好揪心」，還有人提到，「以車牌來看，他們應該是烏克蘭人沒錯，而且車輛確實在基輔註冊，但考慮到貨車的類型，我猜他們應該是警察或防禦組織」。