烏俄戰火持續延燒，俄羅斯大舉入侵烏克蘭，烏克蘭人民也奮勇抵抗，粉碎俄軍想以閃電戰術拿下基輔的野心，這也使得俄軍手段越來越兇殘，不僅使用了日內瓦公約所禁止的「真空彈」（Vacuum Bomb），還傳出空投大量號稱「人類發明的最邪惡武器」之一的「PFM-1」反步兵殺傷地雷，踩到瞬間立刻炸斷手腳。
根據《烏克蘭真理報》報導，俄軍在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）空投了大量的「PFM-1」反步兵殺傷地雷，由於地雷外型神似蝴蝶，又被稱作蝴蝶雷（Butterfly Mine），雖然地雷只有手指大小，但是殺傷力驚人，一旦不慎踩到，威力足以炸斷四肢。此外，社群媒體上也有不少網友指控，俄軍在烏克蘭將PFM-1「空投得到處都是」，呼籲民眾務必要小心。
事實上，PFM-1是越戰時期，蘇聯根據越南士兵繳獲美軍BLU-43B龍牙地雷（BLU-43B Dragontooth）的基礎所研製的新型地雷，戰略目標從過往的「一擊斃命」，轉而變成使人「失能重殘」，藉著炸斷敵人手腳，使其失去作戰能力，在戰場上會給敵方增加沉重的後勤負擔，因為太過殘忍，被稱為「人類發明的最邪惡武器」。
過去蘇聯入侵阿富汗時，空投了大量的PFM-1，因為顏色鮮艷，不少阿富汗孩童誤以為是玩具，誤觸後不僅造成一輩子的肢體殘缺，也留下難以撫平的心理陰影；時至今日也尚未掃除完畢，當地有不少平民被PFM-1炸傷 。該項武器全世界已禁用，日內瓦公約也明文禁止使用。
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