在台灣上廁所，店家為了防止民眾走錯，都會在門口標示男女圖案、代表色或文字等，最常見的就是英文字「Man」和「Woman」，但並非所有國家都是如此。日本一名網友先前在荷蘭一間餐廳上廁所時，發現洗手間門口竟寫著「H」和「D」，讓他看得霧煞煞，隨後將照片分享至推特，引發討論。

根據日本媒體「grape」報導，在美國、英國旅居多年的日本網友@yoshi_kotch，去年才搬到荷蘭居住，因此對於荷蘭文還不是很熟悉，先前在餐廳用餐時突然想上廁所，豈料到了洗手間門口後，讓他當場傻眼，只見門上寫著英文字母「H」和「D」，當下他根本看不懂，無奈只好向店員求助。

原po將廁所照分享至推特，並表示「不想再使用這種廁所了，每次都不知道哪個是男廁，還要問店員」，po文也吸引千人討論。而其實在荷蘭文中，「Heren」指的是男性，而「Dames」則是女性，換句話說，H代表男D代表女，除了荷蘭外，語言相近的德國、奧地利等也有類似標誌，而並非全使用英文縮寫表示。

不少網友表示，「沒想到不是所有地方的廁所，都是使用英文縮寫表示性別」、「感覺要畫上男女的圖示比較不容易搞混」、「我甚至單看照片，還無法辨別這裡是廁所」、「要我猜的話，感覺Dames比較男性化，我會誤以為這是男廁」。