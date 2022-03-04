許多女性對於年齡很敏感，稱呼叫錯都有可能引起糾紛。大陸就有一名超市店員稱呼女客人一聲「阿姨」，觸動對方敏感神經，雙方一言不和就大打出手，甚至驚動警方。

綜合陸媒報導，杭州一名41歲邢姓女子前往住家附近超市採買，沒想到結帳時遭29歲女店員稱呼「阿姨」，讓她氣憤表示「我比妳沒有大多少，妳不要叫我阿姨，女性聽了心裡都會不舒服」。女店員不甘受氣，反嗆「我這麼叫怎麼了，我就叫阿姨怎麼了？」接著兩人就在櫃檯大打出手。

警方獲報後到場便立即制止兩人扯髮互毆，並將兩人帶回了解情況，邢女表示自己對年齡很敏感，況且女店員年紀也不小，不該叫她阿姨，加上對方態度不佳，動手後還扯她頭髮飆罵「神經病」，讓她相當不滿。

超市店長調閱監視器畫面後，指控是邢女先行動手，但也坦承收銀員確實態度不好，最後女店員賠償邢女500元人民幣（約新台幣2215元），雙方達成和解。目前收銀員已主動辭職。