現代不少人喜歡吃生魚片，但你知道嗎？其實早在先秦時期，古人就懂得生吃魚片。先秦的詩歌總集《詩經》就曾提到過鯉魚生魚片，不僅如此，古人和現代人一樣，都會沾醬料搭配生魚片吃，不過到了元宋時期後，生魚片文化才逐漸沒落。

根據《梨視頻》報導，古人將生吃的魚片或牛羊肉片稱為「鱠」或「膾」，在先秦時期，膾會和烤肉的「炙」一起放在宴席，而《禮記·曲禮》提到用餐禮儀，曾寫到「凡進食之禮……膾炙處外，醯醬處內，蔥渫處末，酒漿處右」，表示細切的魚肉和烤熟的肉放在器皿之外，要離人遠些，而醋和肉醬放在器皿之內，離人近些。

而古代因離海遠，因此把鯉魚生魚片當作美味，詩經《小雅·南有嘉魚之什·六月》寫到「飲御諸友，炰鱉膾鯉」，其中的膾鯉就是生鯉魚片，此外，根據《禮記》和漢代鄭玄註解，先秦時期的人認為，膾鯉切得越細越好，與孔子的想法相同，他曾在《論語·鄉黨》提到，「齋必變食，居必遷坐。食不厭精，膾不厭細」，就是指食物要精製細做，糧食越精緻越好，肉類切得越細越佳。

而古人怎麼吃生魚片？根據《禮記·內則》的說法，「凡膾，春用蔥，秋用芥」，指古人吃生魚片會先要用蔥、芥末調味，不過先秦時期的貴族，為何只用鯉魚做生魚片，宋代官員蘇頌曾解釋，「處處有之，諸魚惟此最佳，故為食品上味」，形容鯉魚非常鮮美，在者，當時魚種也沒有像現代如此多，因此主要都是吃淡水魚。

但隨著中原版圖變大，能捕撈到的魚種越來越多，例如吳中的鱸魚，今江蘇吳縣一帶，西晉時蘇州人張瀚在洛陽當官時，讓他想起故鄉的美味，因此他毅然辭官，並寫下「見秋風起，乃思吳中菰菜羹、鱸魚膾」，可見當時鱸魚生魚片也成為美食，在隋朝宮廷冷菜中，也有一道由吳郡進貢的松江鱸魚乾膾，曾被隋煬帝誇讚為「金薺玉膾，東南佳味也」。

不僅如此，古人對於如何切、處理生魚片也很講究，在《膳夫經手錄》裡記載，「鱠莫先於鯽魚，鯿、魴、鯛、鱸次之」，唐朝時還有專門講授做魚膾的《砍鱠書》，不過到了宋元時期，吃生魚片的人卻越來越少，主要與炒菜與其他做菜方式逐漸成形有關，當時的人烹飪技術開始進步，此外，古人也曾提到，吃生魚片易生寄生蟲，不過受限於科技，因此並沒有完整的研究。

由於古人多吃淡水魚，吃進肚易滋長寄生蟲而生病，在《三國志 魏志 華佗傳》就曾記載，「廣陵太守陳登得病，胸中煩懣，面赤不食。佗脈之曰：『府君胃中有蟲數升，欲成內疽，食腥物所為也。』即作湯二升，先服一升，斯須盡服之。食頃，吐出三升許蟲，赤頭皆動，半身是生魚膾也，所苦便愈。」，指被曹操任命為廣陵太守的陳登得病，臉色發紅，沒有食慾，華佗為他把脈，發現他因吃生魚導致，吃過藥後，陳登竟吐出約莫三升的小蟲。