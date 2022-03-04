美國太空總署（NASA）的火星探測車好奇號，主要任務是探索火星的蓋爾撞擊坑，近日它回傳的照片中，竟有一個外型特殊的物體，看起來像是一朵花，但又像珊瑚的殘骸化石，照片曝光後引發討論。

(1/3) Your Friday moment of zen: A beautiful new microscopic image from @MarsCuriosity shows teeny, tiny delicate structures that formed by mineral precipitating from water.



(Penny approximately for scale added me)https://t.co/cs7t11BWAj pic.twitter.com/AU20LjY5pQ — Abigail Fraeman (@abbyfrae) February 26, 2022

根據《Live Science》報導，好奇號（curiosity）持續對火星表面蓋爾撞擊坑（Gale crater）進行探索，並在附近拍到一個外型特殊的岩石狀物質，體積比1美分硬幣還小，呈現放射狀結構，看起來像珊瑚化石，但又像是一種花，NASA對影像進行分析，研判該物質並不屬於生物殘留的痕跡。

負責好奇號副項目的科學家弗雷曼（Abigail Fraeman）提到，「這種類似花的岩石被命名為『Blackthorn Salt』，屬於一種成岩結構（diagenetic features）」，火星表面還存在液態水時，岩石混合水中沉澱的礦物質所形成，經侵蝕風化成特殊外型，在火星上是極普遍的景象。

弗雷曼補充說明，火星上發現的成岩形狀、大小相似，有的呈現樹枝狀，有的則是圓球形，「我們過去就曾見過類似形狀的成岩，而這種樹枝狀的特別漂亮」。自從開始探索蓋爾撞擊坑後，好奇號多次發現類似岩石，因此有不少專家認為，蓋爾撞擊坑曾經可能是一個大池塘，而在2004年，另一輛探測車機會號也曾拍到「火星藍莓」，弗雷曼表示，「這些岩石呈現藍色，因為它們是由赤鐵礦組成的」。