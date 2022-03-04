烏俄戰爭一舉一動都讓國際社會高度關注，相關的軍事話題也受到民眾熱議，其中包括為何軍裝不使用更方便的拉鍊，而是採用鈕扣？事實上，過去美軍在第一次世界大戰時就曾因此付出慘痛教訓。

眾所皆知，戰場上局勢瞬息萬變、分秒必爭，照理說有拉鍊的軍裝，比起扣子，穿脫上更加方便，但為何各國的軍裝卻幾乎都是鈕扣設計，很少採用拉鍊？其實最早時軍裝是有拉鍊的，尤其是第一次世界大戰時，美國軍方聽聞法國飛行員曾經因為扣子卡入飛機引擎，釀成悲慘事故，於是設計了拉鏈式軍裝，此舉果然大幅提升士兵的裝備速度，帶動美軍整體的作戰效率。

不過隨著一戰的深入，拉鍊式軍裝的致命缺陷就開始一一顯露出來，除了容易卡到泥土石塊、子彈碎片而損壞之外；更重要的是，士兵受傷後因為拉鍊損壞，導致衣服無法穿脫，或是因為重傷失血，送醫時血液凝固，拉鍊根本拉不開，進而耽誤治療，而造成難以挽回的後果。

這樣的慘劇讓美軍高層傷心又氣憤，很快就下令禁穿拉鍊式軍裝，改換回鈕扣軍裝。除此之外，扣子因為替換方便，能隨便找到替代品，但拉鍊一旦壞掉就壞了，修復的技術層面比較高，加上縫扣子也比縫拉鍊簡單，所以現代軍裝也幾乎都是採用鈕扣居多。