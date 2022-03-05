俄羅斯入侵烏克蘭，原本預計閃電拿下首都基輔，沒想到遭烏克蘭頑強抵抗，雙方戰局陷入膠著。美國社群平台近日更瘋傳一段烏俄軍「隔空交火」打嘴砲、飆髒話的音檔，讓不少網友打趣調侃「根本像中二生！」

烏俄戰爭不只陸戰打得猛烈，就連唇槍舌戰也互不相讓，國外論壇《Reddit》、《9GAG》等平台近日瘋傳一段疑似烏俄軍隔空嘴砲、互噴髒話的音檔，原來是烏克蘭攔截竊聽到俄軍的無線電，爆氣開嗆要俄軍棄械投降，但俄軍也不是省油的燈，最後形成雙方互嗆的局面。音檔內容如下：

俄軍1號：請前來支援坦克戰鬥，第4分隊有收到嗎？

俄軍2號：1511收到！你們為何不來，能收到嗎？

（此時烏軍突然「插播」）

烏軍1號：去你X的，到底哪裡聽不懂？

烏軍2號：兄弟們別防守了，最好趕快投降，不然你們都死定了。

（突然傳出槍枝掃射的聲音）

烏軍2號：去你X的，你們最好要知道，我們只要用標槍飛彈就能一個一個把你們幹掉，直到X你老母為止！

俄軍1號：你自X吧，混蛋X娘炮。

烏軍2號：混蛋X娘炮，你在我的土地上，你X媽的等著被當肥料，餵我們的蟲吧。

俄軍1號：閉嘴啦渾蛋！

俄軍2號：你他X的智障和狗屎。

雖然目前這段音檔的真實性未獲官方證實，但已經在網路引起討論，不少網友錯愕直呼「怎麼戰爭弄得這麼搞笑」、「笑死！小孩子吵架喔」、「這跟打線上遊戲全頻道互噴一樣」、「老實說我不應該笑，但這真的太超現實了」。不過也有網友認為，「這招其實很聰明，用辱罵引誘對方一直說話，這樣他們就無法集中注意力」。