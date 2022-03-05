許多單身男女到了適婚年齡，會透過相親或婚姻介紹所找對象。大陸杭州一名26歲女子希望儘早脫單，日前向婚姻介紹所購買服務，介紹所便介紹一名年薪50萬人民幣的對象給他，但女子卻非常不滿，甚至拒絕與對方見面，並說出現實原因，表示「根本浪費時間」。

根據《瀟湘晨報》報導，26歲儲姓女子是一名護理師，年薪15萬人民幣（約新台幣67萬），由於到了適婚年齡，希望能找到未來結婚對象，因此向當地一間婚姻介紹所購買「紅娘服務」，花了6800元人民幣（約新台幣3萬），請介紹所幫忙匹配對象，期限是2個月。

儲女要求對象條件必需非出身單親家庭，而且要有房子、年薪介於20至30萬人民幣（約新台幣89至134萬）、身高170到180公分等，豈料婚介人員竟介紹年薪50萬人民幣（約新台幣222萬）的對象，條件比儲女開的還要好，但她卻感到非常不滿意，拒絕與對方見面，甚至認為婚介公司在騙錢。

儲女對此說出原因，主要是認為雙方差距太大，能成功配對上的機率非常低，「我年薪也就是15萬，年薪50萬的人為什麼要看上我，我就覺得差距太大了。如果她每次介紹的，我都沒看上，那2個月很快就過去了，這樣不是浪費我的錢和時間嗎？」。

儲女也擔心，若介紹的對象期間遲遲未給予回應，2個月期限很快就過了，她最終仍找不到對象，就等於花了冤枉錢，因此向婚姻介紹所表示想中止合約，並要求退全額。介紹所人員則表示，公司主要的功能就是讓顧客的配對可能最大化，因此才會介紹不同薪水階層的對象，不過經內部討論後，最終同意退款事宜。