愛爾蘭一名26歲男子近期發現下體突然出現嚴重灼熱劇痛，幾天後生殖器更腫成高爾夫球大小，嚇得他急忙就醫，沒想到體內竟然驗出黑寡婦蜘蛛的毒液，害怕自己的命根子可能不保。

綜合外媒報導，在卡文郡擔任建築工人的法雷利（Fergus Farrelly）表示，今年1月7日睡醒時，突然感覺生殖器一陣劇痛，好像被火燒一樣，外觀上還出現大小不一的紫色腫塊，原以為不久後就會自行痊癒，拖了3天後發現下體竟然腫成高爾夫球大小，這才驚覺大事不妙，緊急前往醫院掛急診。

然而醫師一開始也找不出原因，無法確認病症，不料此時法雷利下體上的不明腫塊突然破裂，還留下一個大洞。醫師擔心法雷利傷口遭到感染，立刻替他注射抗生素，並且將傷口周圍檢體進行化驗，才發現其中含有黑寡婦蜘蛛的毒液。經過4天的治療後，法雷利的情況才逐漸穩定下來。

法雷利事後餘悸猶存表示，當醫院驗出黑寡婦的毒液時，自己嚇了一跳，「以前從來沒聽過這種事，一度以為我會完全失去我的生殖器！」醫師也告訴他，幸好腫塊是在抵達醫院後破裂，否則很可能會因為傷口感染而小命不保。

據了解，黑寡婦是世界上毒性最強的蜘蛛之一，但毒液劑量小，因此不至於奪命，不過對兒童和體弱者的威脅較大，如果不幸被咬到會導致肌肉痙攣以及恐怖劇痛，痛感可持續8至12個小時，一定要立刻就醫。