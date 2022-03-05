大陸重慶一名男子日前開車與朋友至山區遊玩，豈料發現景區的懸崖邊，竟掛了一整排「棺材」，而且旁邊還有動物雕像，讓他看了不禁寒毛直豎，將現場畫面拍下，分享至社群引發討論，而當地旅遊景區人員則表示，這是園區新裝設的「懸棺景點」。

景區工作人員解釋，這些懸棺是最新規劃的景點。(影片來源/YouTube/極目新聞)

根據《極目新聞》報導，一名吳姓男子日前開車與好友到重慶市涪陵區藺市鎮遊玩，行經泡桐村附近一條山區公路時，赫然發現山崖上掛著一整排棺材，下面還用木頭支撐，旁邊擺放許多動物雕像，讓他覺得非常詭異並拍下畫面，直呼「晚上感覺會更嚇人」。

影片曝光後，引發外界討論，當地記者進行了解，泡桐村村民對此表示，從未看過影片中的「懸棺」，而藺市鎮附近景區的楊姓工作人員表示，懸棺在去年11月初左右建成，是景區新規劃的景點，受部分山區的懸棺風俗的啟發，因此依山崖而建。

楊姓工作人員介紹，棺材都是特製的彩色箱子，上面還寫有英文，另外，一旁的動物雕像則是十二生肖，且景區風格已規劃好了，雖然目前遊客不多，但暫時沒有改變的計劃。網友們表示，「懸棺應是順應古時風情留下的，而不是刻意打造，這樣反而有點怪」、「晚上經過真的會被嚇到」。

但也有人認為可藉此了解文化，「供民眾多了解懸棺文化，也不是一件壞事，感受少數民族如何發展，畢竟能留下來的傳統並不多，只是寫英文字就蠻多餘的」。懸棺是大陸南方古代少數民族的墓葬之一，古人會在懸崖邊鑿孔，並釘入木樁，再將棺木放置於上面，有的則是將棺木一側置於崖穴中，另一側放在釘入懸崖的木樁上。