傳統華人社會都有「養兒防老」的觀念，大陸一對老夫妻將手上持有的房子和股票賣掉後，幫長子買了一間新房，並約定好雙方同住，且長子需負擔撫養義務。不料老父親去世後，長子和母親關係惡化，不僅把房子賣了，還要將母親送到養老院，最後老母親不得已將長子告上法院，最終法院裁定長子須償付70萬人民幣（約310萬元新台幣）。

根據陸媒報導，上海一對張姓老夫妻育有2子2女，2007年時因為張父行動不便，便和妻子將老房子和持有的股票變現，並把錢給長子買新房，雙方約定同住，且長子須負擔撫養義務。不料張父因病去世後，長子又歷經離婚打擊，和母親的關係逐漸惡化，沒想到竟然把和母親同住的房子賣掉，還要將對方送到養老院。

面對長子無情的對待，張母不得已一狀告上法院，並索賠150萬（約655萬元新台幣）。她心碎表示，曾和4名子女召開家庭會議，當時長子表示房子賣掉後，會分150萬給她，但至今卻遲遲不履行。對此，長子表示，即便自己曾說過要贈與母親150萬，但仍屬於單方贈與，在還沒實際交付之前有權變更。

法院審酌雙方說詞後，認定長子的確接受了母親贈與，但並未妥善履行當初雙方協議的扶養義務，因此判他須償付70萬元（約新台幣310萬元）。