鹽巴在現代是唾手可得的商品，不過在古代，食鹽擁有其他戰略物資無法替代的地位。中原文明最早在鹽池周圍發展，而且古代政府會對食鹽進行專賣，甚至還有人販賣私鹽，食鹽在古代為何如此重要呢？竟還可以使一個國家富強。

根據《梨視頻》報導，中原文明最初分布於鹽池周圍，該鹽池位於山西運城，古代叫做解州，堯、舜、禹分別選在鹽池附近的平陽、蒲坂及安邑建城，而鹽巴是如何被發現的呢？相傳炎帝時期一位少年「瞿子」，其部落被暴風雨侵襲，村民及他的母親被海裡的惡龍奪去性命，因此他為了報復，決定要用畢生將海水煮乾。

瞿子從此每天起床後，都會用陶罐舀海水來煮，鹽巴也因此被發現，而瞿子所在的部落，也因食鹽而逐漸發展起來，炎帝得知此事後，封瞿子所在的部落為「夙沙氏」，不過也有一說是氏族首領「夙沙氏」，在海邊用裝有海水的陶罐煮魚，之後去獵野豬未注意，回來後才發現海水被煮乾，而陶罐底部有一層白色細末，鹽巴因此誕生，所以在古代蒙學著作《千字文》中有「夙沙煮海」的說法。

「夙沙氏」取鹽方法就是常見的「煮鹵法」，《說文》中記載「天生者稱鹵，煮成者叫鹽」。而鹽巴出現後，因為屬於民生必需品，而且無法自給自足，也成為朝廷管制百姓的方法，在周朝就有掌管鹽政的官員「鹽人」，《周禮·天官·鹽人》記載，「掌鹽之政令，以共百事之鹽，祭祀共其苦鹽散鹽，賔客共其形鹽散鹽，王之膳羞共飴鹽」，指的就是鹽人管理各種用鹽的事務，例如祭祀、待客時該使用哪種鹽等。

鹽巴在古代很重要，甚至成為富國的關鍵，例如春秋時期，晉國因鹽池而國富民強，晉文公得以晉升「春秋五霸」；戰國時期魏國也因鹽，而成為七雄中最富強的國家，這也成為秦朝攻魏的主要目標。而隨著中原版圖擴大，食鹽來源也跟著增加，春秋時期的齊國因海鹽而強大，另外，五代周世宗奪取淮南鹽場後，得以控制長江上游的諸國。

到了漢代因連年征戰，導致國家缺錢，漢武帝開始對鹽鐵進行專賣，並且課以重稅，但當時官營商業效率低，且食鹽品質很差，導致人民怨聲載道，因此才廢除，直到唐代安史之亂後，才又執行食鹽專賣，用鹽稅收養軍隊，稅率甚至是高的嚇人，從此以後，食鹽專賣就成為基本的國家政策，也是穩定財政收入的來源。

不僅如此，唐代還對酒與茶葉實施專賣，同時收礦山稅、津渡稅等，導致之後的國家經常用錢解決外交或朝廷問題，當國內發生叛亂時，就花錢雇用外族軍隊；一旦遭到外族入侵，就用錢達成和解。宋朝樹立先例，與遼國達成澶淵之盟，每年向遼國輸送絹20萬匹、銀10萬兩，稱為歲幣，以換取遼宋和平，而這些錢就是向人民徵的稅收。

鹽巴地位重要，而且利潤極高，因此自唐朝實行食鹽專賣後，就出現不少賣私鹽的人士，一旦謀反就難以應付，例如唐代的王仙芝，唐僖宗乾符二年（875年）因連年饑旱，他便與三千多名饑民在長垣（今河南長垣）起兵，自號「天補平均大將軍」，還有唐末黃巢，初為鹽幫首領，以販售私鹽為業，之後成為民變軍首領，曾自立為帝，尊號為承天應運啟聖睿文宣武皇帝。