動物也是有感情的。印度拉賈斯坦邦有民眾車開到一半，發現馬路上竟出現一匹馬，牠不斷追著救護車，緊跟在後不肯離開，讓他感到非常訝異，因此將畫面拍下，進一步得知，原來救護車上載著生病的馬，另一匹馬因擔心同伴，所以跟在車後。

Talk about sibling love: This horse galloped for 5 miles behind an ambulance that was transporting her sick sister to a veterinarian in western India 🥺💔 pic.twitter.com/WAcvjgAlG8 — NowThis (@nowthisnews) March 1, 2022

綜合印度媒體報導，拉賈斯坦邦烏代浦市一名民眾馬格里（Haridasji Magri），先前發現一隻受傷的馬倒臥在地，身旁還有牠的同伴，趕緊通報當地動物救援機構，機構隨後到場協助，而救護車連忙將受傷的馬送往醫院，豈料另一隻馬發現後，可能以為人類會對同伴不利，便衝了過去緊追在車後。

救護車上的人員起初並未發現，之後看到被馬追才放慢車速，由於路上車水馬龍，期間甚至有車子差點撞到牠，所幸跑了8公里順利抵達獸醫院，追救護車的馬匹也平安無事，動物救援機構將該馬安置於獸醫院，受傷馬匹目前正在接受治療，影片曝光後，讓不少人看了直呼非常感動，「萬物皆有靈」。

此外，馬對人是否有感情呢？根據《BBC》報導，日本研究員曾對19匹馬進行研究，讓馬觀看人臉部表情圖案，並播放對馬的呼喚聲音，發現馬看到開心和生氣的表情，會做出不同的反應，對鼓勵和斥責聲音也是如此，因此認為馬就像狗一樣，能感覺到人的情緒，不過近幾年發表於期刊《應用動物行為科學》研究則認為，馬並不像狗一樣和主人有感情紐帶。