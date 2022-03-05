春秋戰國時期，諸侯混戰，民不聊生，古人只有在重要的日子才會烹羊宰牛，做成羹湯享用，不過誰也沒想到，一場勢均力敵的戰爭，竟然會因為一碗羊肉羹，導致宋國主帥華元被俘虜，成為戰敗的催命符，甚至誕生了一個成語。

根據《搜狐網》報導，公元前607年，鄭國出兵攻打宋國，宋文公派華元和樂呂兩名大將率軍前往抵禦。華元在出征之前，為了鼓舞士氣，便殺羊犒賞三軍，要知道，平民百姓想要吃上一塊羊肉根本天方夜譚，雖然每個士兵只能分到一小塊羊肉，但是大家也吃得津津有味。

不過羊肉羹分到華元的車伕羊斟時，剛好分完了，但華元卻表示「沒了就沒了，難不成我還要把自己的給你？」這讓羊斟非常憤怒，認為自己身為華元的車伕多年，可說是他的親信，如今卻連一碗羊肉羹都吃不到，但他的滿腔怒火沒有當場發作，而是將此事默默記在心裡。

上了戰場後，華元率領的宋軍和鄭國軍隊在大棘（今河南柘城西北）相遇，車伕羊斟告訴統帥華元，「疇昔之羊羹，子為政；今日之事，我為政。」意思是說，羊肉羹的事情，是華元做主；但今天駕車打仗的事情，是我說了算。接著羊斟在華元還沒反應過來的時候，直接駕車衝進鄭國的軍陣中。

羊斟的瘋狂之舉，嚇壞了兩軍將士，等到宋軍反應過來後，華元已經被鄭軍團團包圍，只好投降成了俘虜；而宋國則因為失去主帥，防線徹底崩潰，華元的副將樂呂也死於亂軍之中，鄭軍在此役大獲全勝。

而僅僅因為一碗羊肉羹，羊斟留下了「各自為政」的成語。後來《左傳》把羊斟看作是因私害公的罪人，評價他為「以其私憾，敗國殄民」。