許多人對於速食店的雞塊情有獨鍾，不過日前卻有民眾咬了一口後發現有點不太對勁，甚至無法接受，貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人出面安撫，「你這個應該是沒乳化完全啦！」

原PO日前在《Dcard》PO文指出，買了速食店的雞塊後，一咬下去竟然吃到「雞皮」，而且雞皮味道超濃，讓他難以接受，崩潰直呼「買了32塊還剩27塊，比踩地雷還刺激！」畫面中可見，雞塊被咬了一口之後，露出一整截雞皮，與一般吃起來都是肉的雞塊相比，明顯有所不同。

雞塊被咬了一口之後，露出一整截雞皮。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「啊…我一直以為雞塊跟雞沒關係」、「沒吃過有雞皮的耶」、「天啊好噁，能接受脆的雞皮，但軟的不行」、「小時候吃過！從那次之後都不太敢吃雞塊，是最近兩年才開始吃」。

不過也有速食店員工解答，「雞塊是雞胸、雞腿、雞皮組成的，雞皮會先乳化，讓雞肉們比較融合，雞塊口感比較多汁，原PO這個可能是雞皮沒乳化完全」。事實上，過去速食供應商就曾提到，雞塊的組成原料很單純，就是雞腿肉、雞胸肉、以及增加口感滑潤的雞皮，再添加調味和黏著劑製成，絞肉完成後裹粉才出廠。