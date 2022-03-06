世界各國都有不同的民間傳說，在日本各地便散落著名為「殺生石」的石頭，據傳裡面封印著九尾妖狐的化身，石頭不斷散發出毒氣，持續毒害周邊的人畜，甚至連飛過的昆蟲也無法倖免。然而近日有網友發現，位於栃木縣那須郡那須町的殺生石已經碎裂，懷疑封印被打破，消息一出立刻引發網友熱議。

日本網友「@Lily0727K」本月5日在推特發文，表示他一個人來到栃木縣的景點殺生石參訪，未料抵達現場後竟看見碎裂的殺生石，只見他附上的照片中，一顆巨大的石頭居然裂成兩半，原本上方還纏有以稻草編成、用來辟邪的住連繩，也都跟著斷裂。由於傳說中，殺生石內封印著九尾妖狐的化身，讓推主忍不住表示：「如果這是漫畫的話，就是妖狐的封印被打破，馬上要被附身的橋段，好像看到不該看的東西了」。

消息傳開後，很快就引發網友熱議，有人附上照片作證，留言稱自己去年12月到該處參觀時，殺生石還完好無損，上面的注連繩也十分正常；此外還有任職於神社的神職人員透露，距離上一次殺生石碎裂已經是637年前，當時正值日本南北朝時代，元現寺住持玄翁和尚獨自用法力淨化、驅魔，結束後殺生石便碎裂了。

根據日本民間傳說，有個白面金毛九尾妖狐多次幻化成美女來誘惑亞洲各地君王，包含中國商朝妲己、周朝褒姒，以及印度摩揭陀國班足太子妃子華陽夫人都是牠的化身之一，後來妖狐隨遣唐使來到日本，幻化成絕世美女「玉藻前」誘惑鳥羽天皇，未料遭到陰陽師安倍泰親識破，將牠打出皇宮。

不久後天皇派出8萬大軍，到下野國那須高原（今栃木縣一帶）征討妖狐，最終成功將其殺死，但牠的怨氣寄身於石頭上，散發出的毒氣持續禍害附近的生物，因此當地居民將石頭稱作「殺生石」。直到200年後，得道高僧源翁心昭用法杖擊打殺生石，雖然成功化解怨氣，卻讓石頭碎成數塊，飛散到日本各地。

儘管九尾妖狐的民間傳說在日本赫赫有名，但經過專家研究分析，殺生石其實只是一種有毒性的火山岩，因為殺生石幾乎都出現在火山口旁，而火山口周邊經常會噴出硫化氫、二氧化硫氣體及含砷物質等劇毒，才會造成生物一接觸就會生病或死亡的現象。