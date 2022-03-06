俗話說「惹熊惹虎，毋通惹著恰查某」，比喻悍婦更甚熊虎，得罪不起。泰國就有一名人妻因為不滿丈夫只顧著喝酒，而忘記煮飯，一怒之下竟然抄起家中的魚叉射向丈夫下體，並「射穿了他的男子氣概」，嚇得丈夫急忙躲回老家。

根據外媒報導，泰國武里南府45歲的穆西頓（Boonchuey Mooseeton）3日傍晚和友人聚餐喝酒，43歲妻子枯卓姆（Chanita Kuedrum）結束農田工作返家後，發現丈夫忘記煮飯，她等著丈夫回家的期間越等越氣，直到丈夫踏進家門時，氣得失去理智的枯卓姆隨即一把抄起家中的魚叉射向穆西頓。

沒想到魚叉竟然不偏不倚射向穆西頓的胯下，並「射穿了他的男子氣概」，痛得穆西頓當場大叫。離譜的是，酩酊大醉的穆西頓第一時間不是去就醫，而是急忙跑回老家，接著倒頭就睡，直到第2天才自行前往醫院，最後生殖器縫了17針。

面對妻子的攻擊，穆西頓餘悸猶存表示，對方脾氣暴躁，他結婚21年來天天忍受枯卓姆的壞脾氣，「起初，我沒有想到會發生這種事…這次我會待在老家，直到她冷靜後再回去，避免再度受到攻擊。」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！