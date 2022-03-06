澳洲一名男子日前外出慢跑時，在路邊發現一個外型詭異的不明物體，但他將影片分享到網路上，都沒有人能夠辨識出這到底是什麼生物，就連專家學者對此也一頭霧水，讓男子不禁懷疑，這個詭異物體很可能就是外星生物的胚胎。

根據《每日星報》報導，居住在澳洲雪梨的哈利（Harry Hayes）日前一如往常地外出慢跑，未料在路邊看見一個不知名的詭異物體，他立刻拍下影片，並分享到網路上，詢問是否有人知道這是什麼生物。從畫面中可以看到，這個詭異物體的外型和「人類肺部」極為相似，顏色呈現半透明的灰白色，左上方有一個黑色的凹洞，看起來像是一隻眼睛，右側則長有一根彎曲的「觸手」。

哈利接受採訪時表示，他認為這很可能是外星生物的「胚胎」，「隨著新冠病毒肆虐全球、烏俄戰火所引起的第三次世界大戰危機，以及澳洲目前正在經歷的災難性洪水，都讓我覺得這更可能是一個外星生物」。不過直到目前都沒有人能夠給予解答，哈利看到的究竟是什麼生物，就連雪梨大學、新南威爾士大學的專家學者，也都無法辨識它的真實身分。

根據新聞指出，這並不是澳洲第一次發現奇怪生物，去年5月就有網友在位於昆士蘭的尼波山（Mount Nebo），發現一個黑紅相間、有觸手狀手臂的有機物，而且聞起來有一股腐臭味，不過至今這個有機物的「真實身分」仍是未解之謎。