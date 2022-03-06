孝莊文皇后是清太宗皇太極的妃子、順治帝的母親，以及康熙帝的祖母，她一生共經歷3個王朝，並輔佐2名皇帝，可以說是相當傑出的政治家，然而她過世之後，梓宮（皇族的棺材）一直被暫放在清東陵的暫安奉殿，過了39年後，才由曾孫雍正下令將她下葬，終於得以入土為安，為何會這樣呢？

中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，孝莊在臨終前夕，康熙曾連續35天陪伴在她身邊照顧，可見他對祖母的孝敬，最後孝莊於康熙26年12月25日逝世，臨終前她交代了自己的遺願，要求皇帝只輟朝3日、喪服只穿27天，同時不可割辮，以減少繁文縟節。

此外孝莊還有一個最重要的遺願，就是關於自己的安葬地，她對康熙說：「太宗奉安久，不可為我輕動。況我心戀汝父子，當於孝陵近地安厝，我心始無憾」，要求康熙不要為了她，打開下葬以久的清太宗的墓穴，而且她心繫於康熙父子，因此希望安葬在順治帝孝陵附近。

一直以來都很敬愛祖母的康熙，自然不敢違背她的遺願，孝莊一去世他就在孝陵附近修建「暫安奉殿」，並於康熙27年，親自扶著祖母的梓宮，將其安放在這裡，接著痛哭行禮、與祖母道別，之後每逢忌日，他都會親自前來祭祀，從不懈怠。

然而康熙在世時，卻遲遲沒有為孝莊修建正式的陵寢，讓祖母在暫安奉殿一待就是30多年，對此毛立平表示，最主要的原因還是禮制，按照傳統，女性一般都是隨丈夫安葬，但孝莊遺言不歸葬清太宗昭陵，按照輩分她也不能和順治的后妃們一同葬於孝陵，這麼做會怠慢她身為太皇太后的身分，若是單獨安葬也會衍生出許多問題。

直到康熙去世之後，雍正帝下令安葬曾祖母，在原來的暫安奉殿就地建陵，將孝莊的梓宮正式安放於地宮，她才終於得以入土為安，雍正還將曾祖母的陵墓命名為「昭西陵」，代表該處雖然與清太宗的昭陵距離遙遠，但仍屬於昭陵的體系，這麼做表明了孝莊的輩分和身分歸屬，也開啟了清朝帝后不必合葬的先例。